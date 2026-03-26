На улицах Москвы и в кинокластере в 2025 году создали 870 кинопроектов

Важным событием стал выпуск первого игрового фильма, снятого Киностудией Горького при поддержке правительства Москвы
Кинопарк «Москино» в Московской области
Кинопарк «Москино» в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число кинопроектов различного формата, созданных на улицах столицы и площадках Московского кинокластера в 2025 году увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В 2025 г. на площадках Московского кинокластера и на улицах Москвы (при содействии Московской кинокомиссии и киноплатформы “Москино”) было создано 870 проектов различного формата — на 38% больше, чем годом ранее. Важным событием стал выпуск первого игрового фильма, снятого Киностудией Горького при поддержке правительства Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на кинозаводе «Москино» в 2025 году прошло крупнейшее индустриальное мероприятие города — Московская международная неделя кино, которая привлекла свыше 700 тыс. участников и 150 делегатов из более 20 стран.

В этом году среди основных задач правительства Москвы в сфере культуры упоминается завершение модернизации исторического комплекса Киностудии Горького. По итогам реконструкции на исторической площадке будут функционировать шесть современных производственных павильонов с полным циклом услуг для теле- и кинопроизводства.