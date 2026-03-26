Никита Михалков вспомнил случай со съемок комедии Леонида Гайдая: «Съели всю икру»

Во время заседания Совета при президенте РФ по культуре режиссер Никита Михалков рассказал, что на съемках комедии «Иван Васильевич меняет профессию» участники массовки съели всю икру, сообщает Super.ru. Стенограмма выступления доступна на сайте Кремля.
Затронув тему финансирования современных фильмов, кинематографист вспомнил эпизод со съемками сцены царской трапезы: для нее приобрели десять килограммов икры, но реквизит исчез еще до того, как включили камеру.
На следующий день директор картины нашел выход: он купил патроны, извлек из них дробь и полил ее маслом.
«Массовка опять попробовала и, так сказать, запломбировала зубы», — с улыбкой отметил Михалков.
Ранее Никита Михалков обратил внимание на сроки рассмотрения заявок на господдержку кино.