Виктория Толстоганова в мехах снимается в детективе «Свора»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок детективного триллера о тайнах прошлого и преступлениях настоящего
Кадр из сериала «Свора»
Появились кадры со съемок сериала «Свора» — детективного триллера о жутких событиях, произошедших в провинциальном городе. В картине снимаются Виктория Толстоганова, Алексей Лукин, Софья Цибирева, Евгений Харитонов, Алексей Агранович и другие.

События разворачиваются в небольшом городе Волчегорске. Популярный блогер Кристина (Цибирева) приезжает туда вместе со своим парнем и по совместительству оператором Даней (Лукин), чтобы снять заказной репортаж. Их задача ― отыскать компромат на действующего мэра (Агранович), и таким образом помочь его конкуренту. Но по приезде Даня исчезает, а Кристина становится жертвой нападения местных собак, уже давно терроризирующих жителей города.

Софья Цибирева, Алексей Лукин, Полина Маликова и Виктория Толстоганова на съемках сериала «Свора»
Виктория Толстоганова на съемках сериала «Свора»
Алексей Агранович на съемках сериала «Свора»
В поисках Дани Кристина погружается в мрачную криминальную атмосферу Волчегорска и скоро догадывается, что нападения своры псов — далеко не случайны: все жертвы так или иначе связаны с убийствами, произошедшими в нулевых.

Кадр из сериала «Свора»
По словам режиссера Сергея Попова, «Свора» — мультижанровый проект.

«Здесь есть и детектив, и триллер, и даже элементы хоррора. Но при этом нам очень важно говорить о России — о нашей действительности, культуре и внутреннем ощущении страны», — отмечает постановщик.

Кадр из сериала «Свора»
Сценарий сериала написали Стас Иванов («ЮЗЗЗ»), Александр Щербаков («Обратная сторона луны», «Мажор») и Анна Козыревская. В качестве генеральных продюсеров сериала выступят Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Ашот Месропян.

Кадр из сериала «Свора»
В сериале «Свора» будет восемь серий. Детектив выйдет на онлайн-платформе Okko, дата премьеры пока неизвестна.