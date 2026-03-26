События разворачиваются в небольшом городе Волчегорске. Популярный блогер Кристина (Цибирева) приезжает туда вместе со своим парнем и по совместительству оператором Даней (Лукин), чтобы снять заказной репортаж. Их задача ― отыскать компромат на действующего мэра (Агранович), и таким образом помочь его конкуренту. Но по приезде Даня исчезает, а Кристина становится жертвой нападения местных собак, уже давно терроризирующих жителей города.