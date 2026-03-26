Юра Борисов снялся в семейной фотосессии с женой и дочерями

Юра Борисов снялся в новой фотосессии с женой Анной Шевчук и дочерями — десятилетней Марфой и восьмилетней Акулиной. Актер и его родные стали героями нового выпуска журнала Prababoushka.
Звезда «Аноры» примерил несколько модных образов. Он позировал в светлых брюках, а также в темно-синей и белой рубашках. Шевчук была одета в блузку и юбку длины миди песочного цвета. Она распустила длинные волосы и сделала нежный макияж.
Дочери 33-летнего актера позировали в платьях светлых оттенков с объемными рукавами. На одном из кадров Борисов и его семья взялись за руки и водили хоровод.
Напомним, Юра Борисов более десяти лет счастлив в браке с актрисой Анной Шевчук. Они познакомились во время учебы в Щепкинском училище, а после его окончания института поженились.
В 2015 году у пары родилась Марфа, а еще через два года — Акулина. Сегодня Шевчук работает менеджером своего мужа. Она также сопровождает его на важных мероприятиях.