87-летний Александр Збруев раскрыл секрет энергии и бодрости

В свои 87 лет народный артист РСФСР Александр Збруев остается в отличной форме. Секрет своей энергии и бодрости он раскрыл на премьере юбилейного спектакля «А. Збруев…», рассказав корреспонденту «Пятого канала» о важности ежедневной зарядки.
Актер признался, что физические упражнения — его обязательный ежедневный ритуал. Именно они помогают ему поддерживать тонус и сохранять связь с собственным телом. Збруев убежден, что такая практика необходима всем, независимо от количества прожитых лет.
При этом артист отметил, что на способность долго оставаться активным сильно влияет наследственность. Одни люди, по его словам, начинают терять энергию уже к сорока годам, а другим удается сохранять ее значительно дольше.
«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — поделился Александр Збруев.
