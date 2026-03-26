Деревянко заявил о «турбулентности» в киноиндустрии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сейчас в киноиндустрии происходят «турбулентные» процессы, связанные с сокращением финансирования и числа проектов. Таким мнением с ТАСС поделился российский актер Павел Деревянко.
«Сейчас в индустрии происходят разные турбулентности: денег стало меньше, проекты закрываются», — отметил Деревянко.
«Поэтому, конечно, наблюдаю за всем этим с замиранием сердца, улыбкой и надеждой», — сказал он.
При этом, по его словам, несмотря на изменения в индустрии, он продолжает выбирать проекты. «Безусловно, я могу выбирать, но теперь интересных предложений не так много», — подчеркнул артист.
Несмотря на ситуацию на рынке, Деревянко продолжает сниматься в новых проектах. Одним из них стал комедийный сериал «Как Деревянко Чехова играл», где актер исполнил роль самого себя. Премьера проекта состоится 30 апреля на телеканале СТС. По сюжету герой Деревянко решает примерить образ своего знаменитого земляка Антона Чехова.