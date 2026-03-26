Деревянко заявил о «турбулентности» в киноиндустрии

По словам актера, это связано с сокращением финансирования и закрытием проектов
Павел Деревянко на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сейчас в киноиндустрии происходят «турбулентные» процессы, связанные с сокращением финансирования и числа проектов. Таким мнением с ТАСС поделился российский актер Павел Деревянко.

По его словам, в отрасли наблюдаются нестабильные процессы.

«Сейчас в индустрии происходят разные турбулентности: денег стало меньше, проекты закрываются», — отметил Деревянко.

Актер добавил, что следит за происходящим с осторожным оптимизмом.

«Поэтому, конечно, наблюдаю за всем этим с замиранием сердца, улыбкой и надеждой», — сказал он.

Павел Деревянко на премьере фильма «Кто-то должен умереть», фото: пресс-служба

При этом, по его словам, несмотря на изменения в индустрии, он продолжает выбирать проекты. «Безусловно, я могу выбирать, но теперь интересных предложений не так много», — подчеркнул артист.

Несмотря на ситуацию на рынке, Деревянко продолжает сниматься в новых проектах. Одним из них стал комедийный сериал «Как Деревянко Чехова играл», где актер исполнил роль самого себя. Премьера проекта состоится 30 апреля на телеканале СТС. По сюжету герой Деревянко решает примерить образ своего знаменитого земляка Антона Чехова.