Деревянко назвал способ избежать «звездной болезни»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сохранять самоиронию необходимо, чтобы не столкнуться со «звездной болезнью». Таким мнением поделился актер Павел Деревянко в беседе с ТАСС.
«Есть понимание, что если не будешь ироничен по отношению к себе, то утонешь в самокопании. Я достаточно рано осознал, что звездная болезнь и чрезмерная серьезность будут сильно мешать [в карьере]», — рассказал Деревянко.
Актер подчеркнул, что наблюдал подобные изменения у коллег. «Я видел, как менялось их сознание, грубо говоря, немножечко “ехала крыша” на фоне популярности, поэтому вовремя сказал себе, что делать так не буду», — добавил он.
По его словам, важно сохранять легкость и не относиться к себе слишком серьезно. «Как говорил (советский и российский писатель-сатирик — прим. ТАСС) Григорий Горин: “Все глупости на Земле делаются с серьезным выражением лица”. Так что веселее, выше, легче, проще, с улыбкой!» — сказал собеседник агентства.
Актер отметил, что придерживается этого принципа и в работе — в частности, в новом комедийном сериале «Как Деревянко Чехова играл», где он играет самого себя и иронично осмысляет собственный образ.
Премьера проекта состоится 30 марта в 19:00 на телеканале СТС. По сюжету герой Деревянко решает исполнить роль своего знаменитого земляка Антона Чехова, стремясь доказать свой драматический потенциал. В сериале также появятся звездные камео, среди которых Максим Лагашкин, Виктор Добронравов и Роман Евдокимов.