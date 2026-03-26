МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова объяснила задержку квотирования зарубежного кино в российском прокате техническими и юридическими сложностями. Об этом глава ведомства заявила в ходе Совета по культуре.
«Действительно, процедура достаточно технически сложная. Мы ранее обсуждали, как с юридической точки зрения внедрить систему квотирования в нашей стране, как это сделать с легитимной точки зрения и правообладателя, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей», — сказала она отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, почему вопрос еще не проработан.
Любимова отметила, что рассматривались варианты систем Франции и Китая, отличающиеся «экономической и идеологической» логикой. «Сейчас получим протокол и будем отрабатывать, и я уверена, что справимся», — сказала она.