Мединский: квотированием зарубежного кино в прокате РФ займется Минкультуры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вопросом квотирования зарубежного кино в российском прокате займется Министерство культуры России. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе заседания Совета по культуре.
«В соответствии с протоколом все вопросы по квотированию, которые Никита [Михалков] ставит, будут переданы в Минкультуры, ведомство получит соответствующие поручение, компромиссы найдены», — сказал Мединский.
Помощник президента отметил, что ранее уже было проведено совещание по вопросам квотирования зарубежного кино в российском прокате с кабмином и киноотраслью, в ходе которого были «найдены компромиссы по всем пунктам».