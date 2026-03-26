Михалков надеется, что вопрос квотирования зарубежного кино решится быстро

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков надеется, что вопрос квотирования зарубежного кино будет решен в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре.
Ранее Михалков предлагал квотировать кино в отечественном прокате. Идея была поддержана президентом, однако не была реализована.
«Сегодня юбилей — 390 дней невыполнению просьбы президента. Надеюсь, что недели хватит», — сказал он журналистам.
Михалков предлагал ввести квоты для зарубежного кино и входного взноса в размере 5 млн рублей для проката в России.