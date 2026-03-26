Шахназаров начнет съемки нового исторического фильма летом

Гендиректор киностудии «Мосфильм» отметил, что попросил президента РФ Владимира Путина о возможности снять часть картины на территории Кремля
Карен Шахназаров

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» народный артист РФ Карен Шахназаров сообщил журналистам, что приступит к съемкам новой исторической картины летом.

«Мы только начали работу. Это будет исторический проект. Съемки запланированы на лето этого года. Сегодня на совете по культуре я схитрил и попросил президента о возможности снять часть картины на территории Кремля», — сказал он.

Кто примет участие в съемках, Шахназаров не уточнил.

Ранее Шахназаров во время заседания Совета при президенте РФ по культуре обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой о проведении съемок своего нового проекта на территории Кремля.