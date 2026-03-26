Слащева поблагодарила Путина за сохранение налоговых льгот для анимации

Благодаря этой поддержке развивается отечественная мультипликация, отметила гендиректор киностудии имени М. Горького
Юлиана Слащева

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за сохранение налоговых льгот, благодаря которым российская анимация продолжает развиваться.

«Хотела вам сказать большое спасибо за системную поддержку анимации, развитие нашей отрасли. Наша мультипликация развивается благодаря вашим решениям, таким как налоговые льготы, которые я ранее просила сохранить, и которые есть у отрасли», — сказала Слащева на заседании Совета по культуре.

Она подчеркнула, что отрасль очень надеется их сохранить, потому что благодаря им анимация развивается.

Анимационной отрасли предоставляют налоговые льготы с 2018 года. В 2025 году резидентам Московского кластера видеоигр и анимации начали предоставлять налоговые льготы фонда «Сколково», которые включают нулевую ставку по налогу на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество.