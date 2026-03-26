«Союзмультфильм» экранизирует «Чайку» Чехова

Гендиректор киностудии имени М. Горького рассказала, что создатели планируют адаптировать произведение для современной аудитории
Юлиана Слащева
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» готовит анимационную экранизацию пьесы Антона Чехова «Чайка». Об этом сообщила генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на заседании Совета при президенте РФ по культуре.

Слащева отметила, что проект станет первым опытом студии по переносу классического произведения в формат полнометражной анимации.

«В этом году “Союзмультфильм” делает свой первый проект — это “Чайка” Чехова, которая будет экранизирована в анимационной технологии», — сказала она.

По ее словам, создатели планируют адаптировать произведение для современной аудитории.

«Мы переносим события в современность, используем современный стиль анимации и хотим, чтобы подростки, которые могут пропустить “Чайку” и не прочитать ее, могли познакомиться с ней через анимацию», — подчеркнула Слащева.