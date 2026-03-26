Путин раскритиковал долгое решение вопроса с квотированием иностранного кино

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подверг критике чиновников за долгое решение вопроса с квотированием иностранного кино. Этот вопрос на заседании Совета по культуре поднял режиссер Никита Михалков.
«Никита Сергеевич, я помню и ваше обращение, и свою резолюцию, не в деталях, но по смыслу. Ну вот, слава богу, Владимир Ростиславович Мединский здесь. Я хочу спросить, Владимир Ростиславович, здесь какая проблема? Она чисто административно-техническая или какая-то сущностная?» — поинтересовался Путин.
Помощник российского лидера рассказал, что в январе в администрации президента было собрано большое согласительное совещание с представителями правительства, администрации и отрасли. Тогда был подготовлен проект протокола с компромиссами по всем пунктам.
«Насколько я знаю, этот проект протокола уже утвержден. В соответствии с этим протоколом все вопросы, которые по квотированию Никита Сергеевич ставит, будут переданы министерству культуры, и даны будут соответствующие поручения на разработку законопроектов. Проблема была сложной, но компромисс найден», — доложил Мединский.
«Что так долго-то? Что там такого сложного-то?» — возмутился Путин. «Долго!» — добавил он, выслушав доклад министра культуры Ольги Любимовой, как с юридической точки зрения организовать систему квотирования в России.
Подводя итог дискуссии, Путин потребовал решить проблему как можно скорее. «Я вас прошу, вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович [Мединский], все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее», — поставил задачу российский лидер.