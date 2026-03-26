Путин: в сфере кино в Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» вещи

России не нужно «разевать рот» в плане отношения к иностранному кино, отметил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. России не нужно «разевать рот» в плане отношения к иностранному кино: без должного контроля в нем иногда распространяются «совершенно тупые, ненужные вещи», отметил президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла на заседании Совета по культуры в контексте квотирования иностранного кино. Путин отметил, что в некоторых странах этот вопрос жестко регулируется.

«Ну, а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить. У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, — ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию», — заметил Путин.