Михалков обратил внимание на сроки рассмотрения заявок на господдержку кино

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков обратил внимание на сроки рассмотрения заявок на государственную поддержку фильмов, отметив, что они могут увеличиваться из-за занятости руководства совета Фонда кино. Об этом он сказал во время заседания Совета при президенте РФ по культуре.
«В 2025 году срок между результатами экспертизы проектов, претендующих на получение государственного финансирования, и заседанием совета Фонда кино, на котором рассматривается вопрос о выделении средств, с учетом неоднократных переносов превысил месяц в связи с высокой профессиональной занятостью руководства совета фонда», — сказал он.
Михалков напомнил, что без решения совета фонда кино субсидирование картин невозможно. «Без решения совета фонда невозможно субсидировать картину. В целях поддержки производства национальных фильмов необходимо проведение не менее трех заседаний совета, определение организаций — лидеров отечественного кинематографа и так далее», — отметил он.