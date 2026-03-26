Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков обратил внимание на сроки рассмотрения заявок на господдержку кино

Режиссер отметил, что они могут увеличиваться из-за занятости руководства совета Фонда кино
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков обратил внимание на сроки рассмотрения заявок на государственную поддержку фильмов, отметив, что они могут увеличиваться из-за занятости руководства совета Фонда кино. Об этом он сказал во время заседания Совета при президенте РФ по культуре.

«В 2025 году срок между результатами экспертизы проектов, претендующих на получение государственного финансирования, и заседанием совета Фонда кино, на котором рассматривается вопрос о выделении средств, с учетом неоднократных переносов превысил месяц в связи с высокой профессиональной занятостью руководства совета фонда», — сказал он.

Источник: Legion-Media.ru

Михалков напомнил, что без решения совета фонда кино субсидирование картин невозможно. «Без решения совета фонда невозможно субсидировать картину. В целях поддержки производства национальных фильмов необходимо проведение не менее трех заседаний совета, определение организаций — лидеров отечественного кинематографа и так далее», — отметил он.