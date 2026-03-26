Путин на Совете по культуре «успокоил» Михалкова

Однако Михалков не смог уйти, не рассказав о той самой постановке. «Я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть на спектакль с ним и с моей дочкой Анной», — пригласил он и рассказал о том, что спекулянты-перекупщики перепродают билеты на этот спектакль по 200 тысяч рублей. «Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые. Я приглашаю бесплатно», — сказал он. «Значит, не все так плохо у нас в театральном и кинематографическом цехе. Все нормально. Но будем совершенствовать свою работу, в том числе по проблеме, на которую вы обратили внимание», — резюмировал российский лидер.