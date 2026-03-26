Путин на Совете по культуре «успокоил» Михалкова

У режиссера шел спектакль
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре с улыбкой отреагировал на перестановки в очереди выступающих и объяснения режиссера Никиты Михалкова по поводу своего волнения.

На сегодняшней встрече речь преимущественно шла о поддержке кино. Когда слово взял худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, он предложил пропустить перед собой Михалкова. Путин, однако, предложил порядок не менять.

А когда очередь дошла до Михалкова, он пояснил эти рокировки: «Я не рвался вперед кого-то, просто у меня спектакль идет, весь чешусь. Там надо быть». «От чего вы чешетесь?» — шутливо переспросил президент. «От волнения!» — ответил Михалков. Путин с улыбкой его успокоил: «А, понятно! Это не страшно, оно пройдет, все пройдет». «Я надеюсь! ПЦР мы сдавали, так что все нормально», — подхватил шутливый тон режиссер.

Однако выступив и подняв тему квотирования иностранного кино, Михалков отпросился у президента на спектакль. «Владимир Владимирович, вы меня отпустите? У меня спектакль идет,» — спросил он. «Разумеется, Никита Сергеевич», — разрешил президент.

Однако Михалков не смог уйти, не рассказав о той самой постановке. «Я всех коллег приглашаю. Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю вас посмотреть на спектакль с ним и с моей дочкой Анной», — пригласил он и рассказал о том, что спекулянты-перекупщики перепродают билеты на этот спектакль по 200 тысяч рублей. «Была идея скупить их раньше и заработать, но не вышло. Это сделали люди, которые в этом ушлые. Я приглашаю бесплатно», — сказал он. «Значит, не все так плохо у нас в театральном и кинематографическом цехе. Все нормально. Но будем совершенствовать свою работу, в том числе по проблеме, на которую вы обратили внимание», — резюмировал российский лидер.