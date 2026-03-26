Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил проработать возможность своего визита в «Союзмультфильм»

Главу государства пригласили на юбилей студии
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре поручил своему помощнику Владимиру Мединскому совместно с главой администрации президента Антоном Вайно проработать возможность его посещения «Союзмультфильма» по приглашению директора киностудии Юлианы Слащевой.

«В этом году “Союзмультфильму” 90 лет. Мы бы очень хотели пригласить вас в киностудию и показать, что нам удалось сделать, как у нас развиваются технологии, как у нас работают люди и, в частности, дети, которые приходят в студию делать мультфильмы», — обратилась Слащева к президенту и пригласила его приехать в «Союзмультфильм», отметив, что «было бы очень здорово» организовать такой визит в преддверии 1 июня, когда отмечается День детей.

«Спасибо большое за приглашение», — отреагировал глава государства. Затем он обратился к Мединскому: «Владимир Ростиславович, посмотрите, пожалуйста, потом вместе с Вайно по графику, хорошо?».