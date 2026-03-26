Путин пообещал Шахназарову «договориться» о съемках на территории Кремля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что не видит больших проблем в том, чтобы провести съемку ряда сцен для новой картины главы «Мосфильма» Карена Шахназарова на территории Московского Кремля, и пообещал ему «договориться».
В ходе заседания Совета по культуре Шахназаров обратился к российскому лидеру с просьбой: «Я вспоминаю, вы принимали замечательный вообще кластер, киногород у [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина. Единственное, что не было [там] построено — Кремль. Но вы тогда сказали, что зачем его строить, если у нас есть Кремль, можно [там] снимать».
«У меня картина новая, — продолжил он. — Может, вы посодействуете, [чтобы] несколько сцен снять на территории Кремля, но даже не внутри, а просто на территории. Был бы очень вам признателен».
«По поводу съемок в Кремле — договоримся, — заверил глава государства. — Здесь я больших проблем не вижу».