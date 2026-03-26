Шахназаров попросил Путина провести съемки его нового проекта в Кремле

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» принял участие в заседании Совета при президенте России по культуре
Карен Шахназаров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров во время заседания Совета при президенте РФ по культуре обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой о съемках своего нового проекта на территории Кремля.

«Вспоминаю, как вы принимали замечательный Московский кинокластер у Сергея Семеновича Собянина. У него были построены прекрасные декорации. Единственное, что не было построено — Кремль. Но вы тогда сказали: “Зачем строить? У нас есть Кремль, можно снимать на его территории, но даже не внутри, а просто на территории”. Был бы очень вам признателен», — сказал он.