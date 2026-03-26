Премьера спектакля с участием Михаила Ефремова собрала аншлаг

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в режиссуре народного артиста РСФСР Никиты Михалкова прошла 25 марта в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова», передает корреспондент ТАСС. Главные роли в постановке исполняют народная артистка РФ Анна Михалкова и заслуженный артист РФ Михаил Ефремов — зритель встретил их долгими аплодисментами.
Для Ефремова этот выход на сцену стал первым более чем за пять лет. Премьерный показ прошел при аншлаге: зал был полностью заполнен зрителями. Особенно тепло публика приняла финал постановки. По завершении спектакля зрители с цветами направились к сцене и аплодировали стоя свыше пяти минут.
Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». Со сцены прозвучал разговор двух бывших супругов, которые оказались наедине спустя несколько лет после расставания. История разворачивается в квартире главной героини, где пара проживает старые обиды и старается ответить на вопрос: «Можно ли отпустить прошлое?».
Впервые спектакль был показан в феврале 2026 года, однако тот показ был закрытым для массовой аудитории. Непосредственно премьерные показы «Без свидетелей» пройдут вновь 26 и 27 марта: приобрести билет на постановку может любой желающий.