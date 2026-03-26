Путин поставил задачу глубже знакомить молодежь с классикой отечественного кино

В последние годы немало сделано для того, чтобы обеспечить интенсивное развитие национальной киноиндустрии, отметил президент РФ
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что молодежь надо глубже знакомить с лучшими образцами отечественного кинематографа, уже ставшими классикой. Такое мнение он высказал, открывая заседание Совета по культуре.

«Необходимо обеспечить знакомство, прежде всего, нашей молодежи и с более ранними, лучшими образцами отечественного кино, и с его давней славной историей», — сказал он.

Путин подчеркнул, что участникам заседания совета предстоит рассмотреть вопросы, связанные с кинопроизводством и кинопрокатом. «В последние годы немало сделано для того, чтобы обеспечить интенсивное развитие национальной киноиндустрии, повысить ее конкурентоспособность», — отметил президент.