Путин поставил задачу глубже знакомить молодежь с классикой отечественного кино

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что молодежь надо глубже знакомить с лучшими образцами отечественного кинематографа, уже ставшими классикой. Такое мнение он высказал, открывая заседание Совета по культуре.
«Необходимо обеспечить знакомство, прежде всего, нашей молодежи и с более ранними, лучшими образцами отечественного кино, и с его давней славной историей», — сказал он.
Путин подчеркнул, что участникам заседания совета предстоит рассмотреть вопросы, связанные с кинопроизводством и кинопрокатом. «В последние годы немало сделано для того, чтобы обеспечить интенсивное развитие национальной киноиндустрии, повысить ее конкурентоспособность», — отметил президент.