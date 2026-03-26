Фильм «Горничная» стал экранизацией одноименного бестселлера Фрида Макфадден и быстро привлек внимание зрителей напряженным сюжетом и атмосферой скрытой угрозы. В центре истории — Милли, героиня Сидни Суини, которая пытается начать новую жизнь и устраивается горничной в роскошный дом семьи Винчестеров. Однако за внешним благополучием скрываются мрачные тайны, а хозяйка особняка Нина в исполнении Аманды Сайфред с самого начала проявляет к ней явную неприязнь. Постепенно напряжение нарастает: чем ближе Милли подбирается к разгадке, тем яснее становится, что и ее собственное прошлое может сыграть решающую роль. Финал фильма получился закрученным и неожиданным, поэтому неудивительно, что зрители ждали новости о продолжении.
По словам режиссера Пола Фига, съемки продолжения стартуют осенью 2026 года. Известно, что сиквел будет основан на втором романе серии «Тайны горничной» автора Фриды Макфадден. В новом фильме Милли должна раскрыть опасный заговор новой работодательницы, которая пытается подставить главную героиню и обвинить в убийстве.
Известно ли, когда выйдет фильм «Секрет горничной»
По состоянию на март 2026 года точная дата премьеры сиквела пока не объявлена. Ожидается, что фильм «Секрет горничной» выйдет в прокат в конце 2027 года или уже в 2028-м. Режиссер Пол Фиг ранее подтвердил, что работа над проектом активно продолжается: сценарий уже написан и сейчас проходит доработку. Об этом он рассказал в интервью изданию Deadline во время церемонии «Оскар»-2026.
По словам постановщика, съемочный процесс стартует осенью, что косвенно подтверждает ориентиры по срокам выхода продолжения.
Кто снимается в фильме «Секрет горничной»
К своей роли возвращается Сидни Суини — она вновь сыграет Милли, девушку с непростым прошлым, оказавшуюся в центре новой опасной истории. Одной из ключевых фигур сиквела станет новая хозяйка дома — предполагается, что этот образ воплотит Кирстен Данст.
Также в продолжении появится знакомый зрителям персонаж — садовник Энцо в исполнении Микеле Морроне. При этом Аманда Сайфред и Брэндон Скленар в сиквеле не вернутся: сюжетные линии их героев завершились в первой части.
О чем будет фильм «Секреты горничной»
События сиквела разворачиваются спустя несколько лет после финала первой части. Милли, героиня Сидни Суини, по-прежнему работает домашней прислугой, но ее жизнь постепенно налаживается: она получает образование социального работника и строит отношения с надежным мужчиной.
Новый этап начинается, когда Милли устраивается в дом к семье Гаррик. На первый взгляд все выглядит спокойно, однако довольно быстро девушка замечает тревожные детали. Хозяйка дома почти не выходит из комнаты, ссылаясь на болезнь, но из-за закрытых дверей доносятся крики и странные звуки. Ситуация становится еще более подозрительной, когда Милли обнаруживает кровь в ванной, а при личной встрече замечает на лице Венди следы побоев.
Пытаясь помочь, героиня принимает решение вмешаться. Но именно этот шаг запускает цепочку событий, из которой уже невозможно выбраться. Милли оказывается втянута в опасную игру, где правда постоянно ускользает, а она становится уязвимой из-за прошлого. По мере развития истории напряжение нарастает, и становится ясно: в этом доме у каждого есть свои тайны, и далеко не все они готовы их раскрывать.