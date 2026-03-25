«Потрясающе!»: Пересильд высказалась о романе 16-летней дочери с Ваней Дмитриенко

Актриса рассказала, что поддерживает отношения Анны Пересильд с музыкантом
Анна и Юлия Пересильд на премьере фильма «Мужу привет», фото: пресс-служба

Юлия Пересильд прокомментировала роман своей 16-летней дочери Анны Пересильд с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко. На премьере фильма «Космическая собака Лида», в котором актриса сыграла одну из главных ролей, журналисты спросили, как она относится к отношениях дочери и музыканта.

«Потрясающе!» — лаконично заявила звезда.

Также у нее поинтересовались, будет ли она хорошей тещей. «Уже…» — ответила Пересильд.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: Мария Ахметзянова

Актриса действительно хорошо относится к избраннику дочери. Осенью 2025 года она хвалила музыканта за сольный концерт и за слова, которые он посвятил своей матери. Также звезда фильма «Красавица» вместе с наследницей была приглашена на день рождения исполнителя.

«Люблю этого парня не только за его прекрасную музыку и стихи, еще за то, что он сам себя создал… Браво», — говорила актриса.

Недавно Дмитриенко признался, что сумел подружиться с мамой своей возлюбленной. 

Юлия Пересильд с мамой Вани Дмитриенко, фото: соцсети

«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. В целом у нас суперклассные отношения. Мы с Юлей никогда не ругались», — рассказал артист в шоу «Вписка».

Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко перестали срывать свои отношения осенью 2025 года. Впрочем, они не любят отвечать на вопросы о своем романе. 

Ранее Ваня Дмитриенко вспомнил о знакомстве с 74-летним отцом Анны Пересильд.