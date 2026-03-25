Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Disney снимет комедию о злых сестрах Золушки

Режиссером картины назначен Акива Шаффер

Студия Disney запустила в производство новый фильм, посвященный антагонисткам сказки «Золушка». Как сообщает Life.ru со ссылкой на Deadline, проект получил рабочее название Stepsisters («Сводные сестры») и будет представлен в комедийном ключе, сосредоточившись на истории персонажей, известных по оригинальной сказке как злые сестры Золушки.

Режиссером картины назначен Акива Шаффер. Сценарий доверили Дэну Грегору и Дагу Мэнду, ранее работавшим над перезапуском «Голого пистолета» 2025 года.

Первым проектом студии стал анимационный фильм 1950 года, ставший классикой.

В 2015 году компания выпустила игровой ремейк с участием Лили Джеймс и Кейт Бланшетт, который собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Роли сводных сестер в той версии исполнили Софи Макшера и Холлидей Грейнджер.