Disney снимет комедию о злых сестрах Золушки

Студия Disney запустила в производство новый фильм, посвященный антагонисткам сказки «Золушка». Как сообщает Life.ru со ссылкой на Deadline, проект получил рабочее название Stepsisters («Сводные сестры») и будет представлен в комедийном ключе, сосредоточившись на истории персонажей, известных по оригинальной сказке как злые сестры Золушки.