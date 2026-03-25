Disney снимет комедию о злых сестрах Золушки

Студия Disney запустила в производство новый фильм, посвященный антагонисткам сказки «Золушка». Как сообщает Life.ru со ссылкой на Deadline, проект получил рабочее название Stepsisters («Сводные сестры») и будет представлен в комедийном ключе, сосредоточившись на истории персонажей, известных по оригинальной сказке как злые сестры Золушки.
Режиссером картины назначен Акива Шаффер. Сценарий доверили Дэну Грегору и Дагу Мэнду, ранее работавшим над перезапуском «Голого пистолета» 2025 года.
Первым проектом студии стал анимационный фильм 1950 года, ставший классикой.
В 2015 году компания выпустила игровой ремейк с участием Лили Джеймс и Кейт Бланшетт, который собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Роли сводных сестер в той версии исполнили Софи Макшера и Холлидей Грейнджер.