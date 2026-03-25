Актер Стеклов рассказал о подготовке к роли в сериале о Павле I

Народный артист России Владимир Стеклов, исполнивший роль Никиты Панина в сериале «Павел. Первый и последний», поделился своим взглядом на значение этого персонажа в судьбе будущего императора, пишет 1tv.ru.
Актер отметил, что воспринимает Панина прежде всего как наставника, сыгравшего важную роль в становлении Павла. По его словам, историческая фигура была не только государственным деятелем, но и человеком, оказавшим значительное влияние на воспитание наследника престола.
Стеклов рассказал, что при изучении биографии Панина его особенно поразили проявления заботы и искренней привязанности к юному Павлу. Он подчеркнул, что наставник относился к нему с теплотой и фактически выполнял роль родителя, что не могло не сказаться на формировании личности будущего правителя.
Кроме того, артист обратил внимание на то, что Панин способствовал развитию мировоззрения наследника, помогая ему осмысливать окружающий мир и свою будущую роль.
Говоря о наставничестве в целом, Стеклов выразил мнение, что его суть заключается не столько в словах, сколько в поступках. Он пояснил, что молодые люди, выбирая жизненный путь, ориентируются прежде всего на реальные действия взрослых, а не на их советы, и именно личный пример становится решающим фактором.
