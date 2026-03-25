Спектакль Богомолова «Новая оптимистическая» вывели из репертуара МХТ им. Чехова

Спектакль будет перенесен на сцену Театра на Бронной
Константин Богомолов
Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спектакль Константина Богомолова «Новая оптимистическая» вывели из репертуара МХТ им. Чехова, выяснил корреспондент ТАСС.

Билеты на сайте театра отсутствуют в продаже. Спектакль будет перенесен на сцену Театра на Бронной, о чем сообщил Богомолов.

«Всегда грустно, когда любимый спектакль завершает свой путь. Прекрасно, когда у него есть шанс продолжить свою жизнь в новом доме. “Новая оптимистическая” скоро на сцене Театра на Бронной, с чем я и поздравляю поклонников этого спектакля», — написал он в социальных сетях.

Богомолов назвал спектакль одной из своих «любимейших работ». Премьера спектакля в МХТ состоялась 1 октября 2022 года.