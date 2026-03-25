Асмус — о 12-летней дочери от Харламова: «Наши отношения становятся лучше»

Актриса рассказала, что у нее выросла замечательная дочка
Кристина Асмус с дочерью Анастасией, фото: пресс-служба
Кристина Асмус дала редкий публичный комментарий о своей единственной дочери Анастасии. На премьере фильма «Космическая собака Лида» Кино Mail узнал, какие у актрисы отношения с 12-летней наследницей.

«У меня супер-дочь, она супер-друг. Проблемы какие-то мелкие встречаются, как и у всех людей. У нас все лучше и лучше отношения становятся», — высказалась звезда фильма «Холоп 3».

Журналисты также поинтересовались у актрисы, хочет ли Анастасия пойти по ее стопам. Асмус отметила, что этот вопрос лучше задать дочери. По словам знаменитости, они пока серьезно не обсуждали будущую профессию девочки. Актриса напомнила, что у дочки уже был опыт съемок, но о выборе карьеры пока говорить рано. 

Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью / фото: соцсети
Кристина Асмус родила Анастасию в январе 2014 года в браке с Гариком Харламовым. Актриса прожила с юмористом семь лет. Звезды расстались в 2020 году.

Харламов почти два года женат на коллеге Катерине Ковальчук. Недавно возникли слухи, что супруги готовятся стать родителями. Однако позже актриса опровергла эту информацию.

Асмус же сейчас состоит в отношениях с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым. Актриса уже познакомила дочь с новым избранником. В начале 2026 года они все вместе около месяца отдыхали на Бали.

Ранее Кристина Асмус снялась в свадебном платье после слухов о новом романе. 