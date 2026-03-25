Пересильд рассказала, как критикует старшую дочь: «Хуже комментариев не услышит»

Актриса призналась, что во время работы они забывают о семейных отношениях
Юлия Пересильд на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд рассказала о рабочих отношениях со своей старшей дочерью Анной Пересильд. Актриса призналась, что наследница иногда спрашивает у нее советы. Когда школьница работает над новым материалом, звездная мама может что-то подсказать ей или порекомендовать.

Звезда фильма «Мужу привет» призналась, что она самый строгий критик своей 16-летней дочери. По словам актрисы, она очень серьезно относится к работе и того же требует от наследницы.

Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
«Как только мы вступаем на территорию театра, я перестаю быть мамой Ани. Я строгий в этом смысле человек. Я перфекционист в профессии. Когда она мне и папе начинает читать материал, я думаю, что хуже комментариев она уже больше нигде не услышит», — рассказала Пересильд журналистам на премьере фильма «Космическая собака Лида».

Артистка призналась, что не помогает дочери подниматься по карьерной лестнице. Она считает, что наследница уже и сама неплохо это делает.

Юлия Пересильд с Анной Пересильд и Марией Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
«Это мне уже нужно просить у нее автограф. И чтобы она меня куда-то пробила. Я, честно говоря, с удовольствием этим пользуюсь», — заключила звезда.

Напомним, Юлия Пересильд родила Анну Пересильд в отношениях с Алексеем Учителем. У актрисы и режиссера еще есть 13-летняя дочь Мария Пересильд. После расставания звезды сохранили дружеские отношения.

Ранее Юлия Пересильд высказалась о хейте и будущем дочерей. 