Дмитрий Нагиев попал под «отмену» после того, как в декабре 2025 года сделал несколько резких заявлений об СВО и российском кино. СМИ сообщают, что с актером разрывают рекламные контракты и постепенно вырезают его из телеэфиров.
«Нагиева сняли со всех рекламных баннеров, и рекламные контракты его закрыты. Также закрыты все его ходы в ТВ и в кино. Все это произошло после того, как он не прямо, но осудил войну», — сообщают представители прессы.
Журналисты отмечают, что актер все четыре года с начала спецоперации на Украине «старался действовать в предложенных обстоятельствах» и пострадал из-за своей принципиальности.
Нагиев никогда публично не озвучивал свою позицию о конфликте на Украине. Однако он не один раз завуалировано намекал, что выступает против спецоперации. После начала СВО артист ушел с Первого канала и перестал вести шоу «Голос». Также, по слухам, он отказался быть ведущим «Премии Муз-ТВ». В его действиях некоторые усмотрели протест против властей.
В последнее время звезда сериала «Санкционер» живет в Дубае, где проводит актерские курсы и тренинги. В Россию он приезжает на съемки, премьеры и для участия в публичных мероприятиях.
В середине декабря 2025 года Нагиев презентовал фильм «Елки 12». На премьере он неоднозначно высказался об СВО и российском кино. Актер заявил в Росси в последнее время стали выпускать слишком много военных картин, в которых, по его мнению, много «серости и грязи».
«Популярность франшизы “Елки” будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Эта часть “Елок” — иллюзия мирной счастливой жизни», — высказался артист.
После таких слов Нагиева раскритиковали, а некоторые политики попросили признать его иноагентом. Впрочем, актер поспешил оправдаться. Он заявил, что из его слов «сделали атаку» на него и его страну.
«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой!» — заявил артист в личном блоге.
