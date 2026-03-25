Нагиев никогда публично не озвучивал свою позицию о конфликте на Украине. Однако он не один раз завуалировано намекал, что выступает против спецоперации. После начала СВО артист ушел с Первого канала и перестал вести шоу «Голос». Также, по слухам, он отказался быть ведущим «Премии Муз-ТВ». В его действиях некоторые усмотрели протест против властей.