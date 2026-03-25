Асмус прокомментировала слухи о замужестве после примерки свадебного образа

Актриса вновь заинтриговала поклонников
Кристина Асмус на Бали, фото: соцсети

Кристина Асмус недавно снялась в свадебном образе. Она примерила длинное белоснежное платье и фату. На видео, которое 37-летняя актриса разместила в своем блоге, она выглядела счастливой и воодушевленной.

«Уте Папа Уте за второй половиной дома», — интригующе подписала ролик звезда сериала «Интерны».

Кристина Асмус, фото: соцсети

Поклонники так и не поняли, что имела в виду Асмус. Кино Mail решил прояснить ситуацию, пообщавшись с самой актрисой на премьере фильма «Космическая собака Лида».

«Скоро обо всем узнаете…» — загадочно ответила Асмус.

Также она отказалась комментировать свой новый роман с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым.

Напомним, Кристина Асмус один раз была замужем. Она семь лет прожила в браке с юмористом Гариком Харламовым. В 2020 году звезды расстались. У них есть общая 12-летняя дочь Анастасия.

После расставания с артистом Асмус встречалась с коллегой Романом Евдокимовым. Также у нее был непродолжительный роман с продюсером Ильей Бурцом.

Кристина Асмус отдыхает с новым возлюбленным на Бали, фото: соцсети

В середине 2025 года актриса стала интриговать публику снимками с мужчиной, лицо которого она не показывала. В 2026-м Асмус вместе с избранником и дочерью провела около месяца на Бали.

Она делилась совместыми снимками с любимым, но скрывала его лицо. Позже СМИ рассекретили личность ее нового возлюбленного. 

Ранее Кристина Асмус сообщила о переменах в жизни. Актриса рассказала, что будет учиться на актерских курсах. 