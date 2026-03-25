Асмус прокомментировала слухи о замужестве после примерки свадебного образа

Кристина Асмус недавно снялась в свадебном образе. Она примерила длинное белоснежное платье и фату. На видео, которое 37-летняя актриса разместила в своем блоге, она выглядела счастливой и воодушевленной.
«Уте Папа Уте за второй половиной дома», — интригующе подписала ролик звезда сериала «Интерны».
Поклонники так и не поняли, что имела в виду Асмус. Кино Mail решил прояснить ситуацию, пообщавшись с самой актрисой на премьере фильма «Космическая собака Лида».
«Скоро обо всем узнаете…» — загадочно ответила Асмус.
Также она отказалась комментировать свой новый роман с 41-летним кинооператором Валерием Махмудовым.
Напомним, Кристина Асмус один раз была замужем. Она семь лет прожила в браке с юмористом Гариком Харламовым. В 2020 году звезды расстались. У них есть общая 12-летняя дочь Анастасия.
После расставания с артистом Асмус встречалась с коллегой Романом Евдокимовым. Также у нее был непродолжительный роман с продюсером Ильей Бурцом.
В середине 2025 года актриса стала интриговать публику снимками с мужчиной, лицо которого она не показывала. В 2026-м Асмус вместе с избранником и дочерью провела около месяца на Бали.
Она делилась совместыми снимками с любимым, но скрывала его лицо. Позже СМИ рассекретили личность ее нового возлюбленного.
Ранее Кристина Асмус сообщила о переменах в жизни. Актриса рассказала, что будет учиться на актерских курсах.