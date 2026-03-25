Юлия Пересильд презентовала фильм «Космическая собака Лида». Это не первая работа актрисы, связанная с темой космоса. В 2021 году она летала на МКС, где были сняты некоторые сцены картины «Вызов».
На премьере «Космической собаки Лиды» Пересильд рассказала, что ее близкие очень переживали за нее. Мама артистки и вовсе надеялась, что дочь не пройдет отбор и никуда не полетит.
«По-моему, когда я прошла барокамеру, я пришла домой и рассказала маме. Она сказала: “Господи, а ведь ты полетишь!” В этом было много боли и печали. Но кто же меня не отпустит», — вспомнила звезда в беседе с журналистами.
«Это такая сложная и болезненная тема и радостная при этом. Все-таки в двух словах не описать. Я могу сказать только одно: адреналин выделялся мощнейшим образом. Дети мне сказали: “Мама, ты молодец!”» — заключила актриса.
Оказывается, перед полетом Пересильд написала трогательное письмо своим дочерям. В нем артистка дала наставления Анне и Марии в том случае, если вдруг она не вернется на землю.