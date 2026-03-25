Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пересильд — о переживаниях мамы перед ее полетом в космос: «Много боли и печали»

Мама актрисы надеялась, что дочь не пройдет отбор и не полетит в космос на съемки
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд презентовала фильм «Космическая собака Лида». Это не первая работа актрисы, связанная с темой космоса. В 2021 году она летала на МКС, где были сняты некоторые сцены картины «Вызов».

На премьере «Космической собаки Лиды» Пересильд рассказала, что ее близкие очень переживали за нее. Мама артистки и вовсе надеялась, что дочь не пройдет отбор и никуда не полетит.

«По-моему, когда я прошла барокамеру, я пришла домой и рассказала маме. Она сказала: “Господи, а ведь ты полетишь!” В этом было много боли и печали. Но кто же меня не отпустит», — вспомнила звезда в беседе с журналистами.

Юлия Пересильд с мамой, фото: соцсети

Она добавила, что после возвращения близкие гордились ей. Особенно в восторге от ее подвига были дочери — Анна и Мария. По словам Пересильд, даже спустя почти пять лет после полета в космос ей трудно говорить о том, как за нее переживала семья.

«Это такая сложная и болезненная тема и радостная при этом. Все-таки в двух словах не описать. Я могу сказать только одно: адреналин выделялся мощнейшим образом. Дети мне сказали: “Мама, ты молодец!”» — заключила актриса.

Юлия Пересильд с мамой и дочками, фото: соцсети

Оказывается, перед полетом Пересильд написала трогательное письмо своим дочерям. В нем артистка дала наставления Анне и Марии в том случае, если вдруг она не вернется на землю.