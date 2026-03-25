Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России покажут «Дом, который построил Джек» к 70-летию Ларса фон Триера

Фильм «Дом, который построил Джек» выйдет в повторный прокат в России

Фильм «Дом, который построил Джек» снова покажут в кинотеатрах в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании VERETENO.

Ларс фон Триер написал сценарий в соавторстве с Йенни Халлунд. В главных ролях: Мэтт Диллон, Ума Турман, Ширли Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц.

Фильм снимался в Дании и Швеции, хотя действие разворачивается в Америке 1970-х.

«Это один из характерных приемов Триера: создавая условное пространство, режиссер сосредотачивается не на реализме, а на философской притче о природе зла и искусства», — отметили в пресс-службе.

Сюжет триллера строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет жизни главного героя — серийного киллера Джека. Картина содержит в себе отсылки на поэму Данте Алигьери «Божественная комедия», парные стихотворения «Тигр» и «Агнец» из «Песни невинности» Уильяма Блейка, а также прямую аллюзию на стихотворение английского фольклора «Дом, который построил Джек».

«Сам Ларс фон Триер называл картину своеобразной художественной исповедью. В фильме режиссер иронично отвечает на многолетние обвинения критиков в жестокости и провокационности: в одном из эпизодов даже появляются фрагменты из его предыдущих картин, превращая фильм в рефлексию о собственной карьере и природе авторского кино», — заявили в пресс-службе.