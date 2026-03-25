Побывавшая на МКС Пересильд выступила против полета дочери в космос

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что не отпустит свою дочь, звезду сериала «Слово пацана» Анну Пересильд в космос. Ее цитирует «Пятый канал».
По словам знаменитости, она бы не хотела, чтобы дочь повторила ее историю.
«Но, с другой стороны, кто меня спросит», — отметила артистка.
Съемки фильма «Вызов», в котором Пересильд исполнила главную роль, проходили в том числе на борту Международной космической станции (МКС). В 2021 году актриса вместе с режиссером Климом Шипенко первыми в мире среди кинематографистов отправились на МКС, предварительно пройдя ускоренную подготовку в Звездном городке.
Ранее Юлия Пересильд снялась без косметики и фильтров.