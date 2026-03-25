Михаил Ефремов побрился налысо перед премьерой своего спектакля

Актер сейчас задействован в постановке Никиты Михалкова «Без свидетелей»
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Михаил Ефремов ради участия в спектакле «Без свидетелей» побрился налысо. Об этом сообщает издание «СтарХит». Корреспонденты побывали в гримерке артиста и посмотрели, как его коротко стригут.

Михаил Олегович решил сменить имидж, поскольку его герой в спектакле носит комичную профессорскую залысину. Персонаж пытается прятать ее под шапкой Деда Мороза. 

Михаил Ефремов, фото: «СтарХит»

По сообщениям «СтарХита», показ начинается с приветственного слова режиссера Никиты Михалкова. Перед выходом на сцену актеров он уточняет, что сейчас проходят прогоны постановки для специальных гостей. Никита Сергеевич следит за реакцией зрителей и, основываясь на этом, вносит некоторые коррективы в спектакль.

Михаил Ефремов, фото: «СтарХит»

«Мы сейчас еще в стадии становления спектакля. Но это не повод, чтобы быть к нам снисходительными. Вы меня не будете слышать. Страшных ругательных слов, которые приходится говорить каждый день, вы тоже не будете слышать. Но предупреждаю всех остальных, кто находится за сценой, что вы это услышите, если будет что-то не так. Но вот, собственно, и все. Берегите нервы пенсионера», — высказался режиссер накануне.

Напомним, Михаил Ефремов весной 2025 года вышел из тюрьмы по УДО. Артист был осужден за вождение в нетрезвом виде, в результате которого погиб человек.

Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети

Никита Михалков сразу же пригласил коллегу в свой театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова» и ввел его в спектакль «Без свидетелей». Главную женскую роль в постановке играет дочь режиссера — Анна Михалкова. Ближайшие даты спектакля — 25-27 марта и 3-5 апреля.

Ранее стало известно, что билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым раскупили за два дня. 