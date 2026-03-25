Равшана Куркова показала фото подросшей дочери в день ее рождения

Равшана Куркова опубликовала в личном блоге трогательные снимки подросшей дочери, приуроченные к третьему дню рождения Самиры.
«Самирке сегодня исполняется 3 года, и для меня моя Бусинка — настоящее чудо, благословение жизни и, пожалуй, самая крутая и интересная девчонка в мире. Умница, с классным характером, с балдежным чувством юмора, невероятно добрая, лидер группы поддержки брата во всех его начинаниях (и его же заноза), обаяшка, поклонница театра, аудиосказок, альбомов с наклейками, голубики, пастилы и всего вкусненького. Какое же счастье, что ты у нас есть», — обратилась к дочери звезда в соцсети.
Куркова ранее рассказывала, что у Самиры уже есть первая роль в кино. Вместе с матерью девочка появилась в сериале «Предпоследняя инстанция». Актриса заявляла, что у дочери заметны актерские способности, и та может пойти по ее стопам.
О рождении второго ребенка Равшана Куркова сообщила 31 мая 2023 года, удивив поклонников. Беременность она скрывала, а после новости выложила архивные фото. Личность отца девочки звезда не раскрывает и не комментирует связанные с этим слухи.
Старшего сына Гаспара актриса родила от бизнесмена Сергея Амаряна. Его лицо публика впервые увидела, когда мальчику исполнился год — Куркова объяснила, что раньше не хотела выставлять личную жизнь на показ. После расставания с Амаряном она поддерживает с ним нормальные отношения и не ограничивает его общение с сыном.