Создатели сериала по «Гарри Поттеру» сделали заявление о Волан-де-Морте

Исполнитель роли Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере еще не выбран. Об этом заявил руководитель студии HBO Кейси Блойс в беседе с Variety.
«Не верьте слухам. Даже мне неизвестно, кого мы пригласим на эту роль», — отметил Блойс. Говоря о ходе работы над проектом, он добавил, что остался в восторге от увиденного.
Накануне студия HBO опубликовала первый официальный кадр из сериала о Гарри Поттере, премьера которого запланирована на 2027 год. На снимке изображен исполнитель главной роли Доминик Маклафлин с метлой и в форме сборной Гриффиндора по квиддичу.