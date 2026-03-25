Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын актера Тихона Котрелева назвал причину его смерти

Наследник артиста подчеркнул, что дата прощания и место похорон будут объявлены позднее
Тихон Котрелев в сериале «Петр Лещенко. Все, что было...» (2013)
Тихон Котрелев в сериале «Петр Лещенко. Все, что было...» (2013)

Причиной смерти российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева стала продолжительная болезнь. Данную информацию в соцсетях сообщил его сын Петр Котрелев, уточнив, что отец ушел из жизни после долгой и тяжелой борьбы с недугом, передает Life.ru.

Наследник артиста подчеркнул, что дата прощания и место похорон будут объявлены позднее.

Напомним, что Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня.

Артист был известен зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Петр Лещенко. Все, что было». Одной из последних его работ стала роль отца главного героя в фильме «Космос засыпает».

За несколько дней до смерти Котрелев пропал. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул. Его обнаружили живым после того, как спасатели вскрыли входную дверь.