Сын актера Тихона Котрелева назвал причину его смерти

Причиной смерти российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева стала продолжительная болезнь. Данную информацию в соцсетях сообщил его сын Петр Котрелев, уточнив, что отец ушел из жизни после долгой и тяжелой борьбы с недугом, передает Life.ru.
Наследник артиста подчеркнул, что дата прощания и место похорон будут объявлены позднее.
Напомним, что Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня.
Артист был известен зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Петр Лещенко. Все, что было». Одной из последних его работ стала роль отца главного героя в фильме «Космос засыпает».
За несколько дней до смерти Котрелев пропал. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул. Его обнаружили живым после того, как спасатели вскрыли входную дверь.