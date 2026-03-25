Режиссер Александр Котт, подаривший зрителям «Брестскую крепость», вновь обращается к героическим и малоизвестным страницам Великой Отечественной войны. В центре его новой работы — отряд яхтсменов-буеристов, которые зимой 1941 года на парусных судах с коньками обеспечивали «Дорогу жизни», оставаясь неуловимыми для вражеской авиации. Фильм «Ангелы Ладоги» сочетает динамичный экшен, психологическую драму и бережное отношение к историческим фактам, опираясь на архивные материалы Музея блокады Ленинграда. В статье собрали все, что известно о картине: дату выхода, места съемок, звездный актерский состав, сюжетные перипетии и удивительные детали производства.
Когда выйдет фильм «Ангелы Ладоги»
Официальная дата премьеры — 23 апреля 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип», которая планирует широкий прокат по всей России. Ранее создатели представили трейлер, вызвавший большой интерес у профильной прессы и зрительской аудитории. Проект получил поддержку Фонда кино и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что позволило реализовать сложные натурные съемки и воссоздать уникальную технику военных лет.
Где проходили съемки фильма «Ангелы Ладоги»
Съемочный процесс охватил ключевые локации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Режиссер Александр Котт и операторская группа стремились к максимальной достоверности, поэтому работали в реальных погодных условиях, иногда буквально «бегая между струй» из-за аномально теплой зимы.
Кто снимается в фильме «Ангелы Ладоги»
Создатели собрали впечатляющий актерский ансамбль, в котором органично сочетаются признанные мастера и яркие представители нового поколения. Все исполнители проходили подготовку на ледовых площадках и работали в суровых условиях, чтобы передать атмосферу блокадной зимы.
В главных ролях:
Тихон Жизневский — Павел, один из ключевых буеристов;
Роман Евдокимов — Петр Ветров;
Ксения Трейстер — Оля;
Виктор Добронравов — тренер яхтсменов, с началом войны ставший командиром отряда буеристов.
Также в картине приняли участие Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин, Дирк Мартенс и другие актеры.
О чем будет фильм «Ангелы Ладоги»
Действие разворачивается в ноябре 1941 года, в самую страшную первую зиму блокады Ленинграда. Отряд молодых спортсменов-буеристов — бывших соперников по парусным регатам — получает боевое задание: доставить боеприпасы по еще неокрепшему льду Ладожского озера. На кону — жизни защитников города.
В ходе операции герои узнают о детском доме, воспитанники которого не успели эвакуироваться. Перед отрядом встает почти невыполнимая задача: спасти детей. С этого момента личные амбиции и былые обиды отходят на второй план — бывшие соперники превращаются в единую команду, где каждый должен действовать безупречно.
Интересные факты о фильме «Ангелы Ладоги»
Буеристов прозвали «ангелами Ладоги» за их скорость, маневренность и неожиданное появление из ледяной мглы. Белые халаты, белые паруса на белом льду делали их почти невидимыми для вражеской авиации. Несколько других интересных фактов о фильме собрали ниже.
Буера воссозданы по оригинальным чертежам. Съемочная группа обнаружила чертежи инженера Николая Людевига, который в 1941 году первым поставил парусные яхты на коньки. По этим документам были построены действующие копии.
Юные исполнители проходили пробы и смены в тех же суровых условиях, что и взрослые. Александр Котт отмечал, что в какой-то момент они полностью включились в процесс.
Сценарий опирается на десятки писем директора детдома, которые сейчас экспонируются в Музее блокады Ленинграда. Эта документальная основа позволила избежать выдуманных пафосных ходов и сохранить достоверность.
Аномально теплая зима 2025—2026 годов вынуждала группу постоянно мониторить ледовую обстановку. Операторы и каскадеры выходили на лед только после проверки его толщины специалистами.
Проект получил финансирование от Фонда кино и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сам Александр Котт признался, что его привлекла именно малоизученность темы.
Режиссер определяет картину как семейное кино, в котором есть место и экшену (погони на буерах, воздушные атаки), и глубокой психологической драме, и любовной линии. Такой подход, по замыслу создателей, должен сделать историю доступной и для молодой аудитории, и для зрителей, чьи родные пережили блокаду.