Буера воссозданы по оригинальным чертежам. Съемочная группа обнаружила чертежи инженера Николая Людевига, который в 1941 году первым поставил парусные яхты на коньки. По этим документам были построены действующие копии.

Юные исполнители проходили пробы и смены в тех же суровых условиях, что и взрослые. Александр Котт отмечал, что в какой-то момент они полностью включились в процесс.

Сценарий опирается на десятки писем директора детдома, которые сейчас экспонируются в Музее блокады Ленинграда. Эта документальная основа позволила избежать выдуманных пафосных ходов и сохранить достоверность.

Аномально теплая зима 2025—2026 годов вынуждала группу постоянно мониторить ледовую обстановку. Операторы и каскадеры выходили на лед только после проверки его толщины специалистами.

Проект получил финансирование от Фонда кино и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сам Александр Котт признался, что его привлекла именно малоизученность темы.