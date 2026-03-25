Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Ангелы Ладоги»: новый проект Александра Котта

Масштабная историческая драма о подвиге спортсменов-буеристов на Ладожском озере выходит на большие экраны и уже сейчас ясно, что это будет одна из самых обсуждаемых военных картин сезона
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Режиссер Александр Котт, подаривший зрителям «Брестскую крепость», вновь обращается к героическим и малоизвестным страницам Великой Отечественной войны. В центре его новой работы — отряд яхтсменов-буеристов, которые зимой 1941 года на парусных судах с коньками обеспечивали «Дорогу жизни», оставаясь неуловимыми для вражеской авиации. Фильм «Ангелы Ладоги» сочетает динамичный экшен, психологическую драму и бережное отношение к историческим фактам, опираясь на архивные материалы Музея блокады Ленинграда. В статье собрали все, что известно о картине: дату выхода, места съемок, звездный актерский состав, сюжетные перипетии и удивительные детали производства.

Когда выйдет фильм «Ангелы Ладоги»

Официальная дата премьеры — 23 апреля 2026 года. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип», которая планирует широкий прокат по всей России. Ранее создатели представили трейлер, вызвавший большой интерес у профильной прессы и зрительской аудитории. Проект получил поддержку Фонда кино и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что позволило реализовать сложные натурные съемки и воссоздать уникальную технику военных лет.

Где проходили съемки фильма «Ангелы Ладоги» 

Кадр со съемок фильма «Ангелы Ладоги»

Съемочный процесс охватил ключевые локации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Режиссер Александр Котт и операторская группа стремились к максимальной достоверности, поэтому работали в реальных погодных условиях, иногда буквально «бегая между струй» из-за аномально теплой зимы.

Кто снимается в фильме «Ангелы Ладоги»

Тихон Жизневский и Роман Евдокимов в фильме «Ангелы Ладоги»

Создатели собрали впечатляющий актерский ансамбль, в котором органично сочетаются признанные мастера и яркие представители нового поколения. Все исполнители проходили подготовку на ледовых площадках и работали в суровых условиях, чтобы передать атмосферу блокадной зимы.

В главных ролях:

Также в картине приняли участие Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин, Дирк Мартенс и другие актеры. 

О чем будет фильм «Ангелы Ладоги»

Действие разворачивается в ноябре 1941 года, в самую страшную первую зиму блокады Ленинграда. Отряд молодых спортсменов-буеристов — бывших соперников по парусным регатам — получает боевое задание: доставить боеприпасы по еще неокрепшему льду Ладожского озера. На кону — жизни защитников города.

В ходе операции герои узнают о детском доме, воспитанники которого не успели эвакуироваться. Перед отрядом встает почти невыполнимая задача: спасти детей. С этого момента личные амбиции и былые обиды отходят на второй план — бывшие соперники превращаются в единую команду, где каждый должен действовать безупречно.

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Интересные факты о фильме «Ангелы Ладоги»

Буеристов прозвали «ангелами Ладоги» за их скорость, маневренность и неожиданное появление из ледяной мглы. Белые халаты, белые паруса на белом льду делали их почти невидимыми для вражеской авиации. Несколько других интересных фактов о фильме собрали ниже. 

  • Буера воссозданы по оригинальным чертежам. Съемочная группа обнаружила чертежи инженера Николая Людевига, который в 1941 году первым поставил парусные яхты на коньки. По этим документам были построены действующие копии.

  • Юные исполнители проходили пробы и смены в тех же суровых условиях, что и взрослые. Александр Котт отмечал, что в какой-то момент они полностью включились в процесс.

  • Сценарий опирается на десятки писем директора детдома, которые сейчас экспонируются в Музее блокады Ленинграда. Эта документальная основа позволила избежать выдуманных пафосных ходов и сохранить достоверность.

  • Аномально теплая зима 2025—2026 годов вынуждала группу постоянно мониторить ледовую обстановку. Операторы и каскадеры выходили на лед только после проверки его толщины специалистами.

  • Проект получил финансирование от Фонда кино и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Сам Александр Котт признался, что его привлекла именно малоизученность темы.

  • Режиссер определяет картину как семейное кино, в котором есть место и экшену (погони на буерах, воздушные атаки), и глубокой психологической драме, и любовной линии. Такой подход, по замыслу создателей, должен сделать историю доступной и для молодой аудитории, и для зрителей, чьи родные пережили блокаду.