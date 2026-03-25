Гвинет Пэлтроу сравнили с Бьянкой Цензори из-за откровенного наряда на «Оскаре»

Гвинет Пэлтроу, вероятно, хотела запомниться на «Оскаре 2026», а потому выбрала весьма провокационное платье с широкими разрезами по бокам. Как сообщает Super.ru, актрису до сих пор критикуют в Сети из-за столь откровенного наряда, а кто-то и вовсе сравнил ее с Бьянкой Цензори, которая появилась на прошлогодней премии «Грэмми» полностью обнаженной.
По словам источника RadarOnline, многие восприняли появление Гвинет крайне негативно, решив, что она попросту пытается привлечь к себе внимание.
«К тому моменту, когда Гвинет вышла на красную дорожку, стало ясно, что она привлечет к себе всеобщее внимание, но реакция быстро изменилась, и люди стали говорить, что она “ничем не лучше Бьянки Цензори” из-за того, что так провокационно раздвигает границы дозволенного», — пояснил инсайдер.
Сама актриса тем временем ничего ужасного в своем образе не увидела. Она уверена в себе, и не боится слегка обнажится — тем более, столь элегантным образом. «Гвинет любит свое тело и считает, что выглядит сексуально. Ей наплевать, если кто‑то считает, что она слишком стара для этого платья», — так ранее комментировал источник ее реакцию на массовый хейт.