Шэрон Стоун показала редкое фото младшего приемного сына

68-летняя Шэрон Стоун показала младшего сына. Редчайшее фото наследника актриса опубликовала в личном блоге в соцсети, передает Super.ru. Для снимка 19-летний Куинн позировал на фоне собственного дома с собакой Мо. Судя по всему, фотография была сделана после того, как парень и его питомец наслаждались водными процедурами.
«Куинн и Мо счастливы вместе», — подписала фотографию Шэрон.
Напомним, у актрисы трое приемных детей: Роэн, Лэрд и Куинн. Опеку над старшим ребенком получил бывший муж Стоун, Фил Бронштейн, после развода. Уже расставшись с ним, Шэрон усыновила еще двух мальчиков.
Ранее Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться.