Майли Сайрус раскрыла тайный роман со звездой Disney

Майли Сайрус призналась, что у нее был тайный роман со звездой сериала Disney «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди». Как пишет Super.ru, речь идет об одном из звездных братьев близнецов Спроус — Дилане.
В специальном выпуске «Ханны Монтаны», посвященном 20-летию сериала, певица рассекретила их с Диланом тайные отношения. Она отметила, что в то время действительно ходили какие-то слухи о них, но только сейчас она решилась их прокомментировать.
«Он был моим парнем. Я думаю, были какие-то слухи. Это правда, подтверждаю», — высказалась звезда.
К слову, сам Дилан свою личную жизнь не комментировал ни в подростковом возрасте, ни сейчас. Известно, что актер уже несколько лет счастлив в отношениях с моделью Барбарой Палвин.
