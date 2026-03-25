Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел отреагировала на новость о своем аресте

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел отреагировала на новости о своем аресте. Как передает Super.ru, актриса сериала «Постучись в мою дверь» вышла на связь с поклонниками и сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией она возвращается в Турцию (около месяца Ханде была в отъезде из-за учебы).
Заметим, досталось актрисе больше всех именно потому, что на момент начала расследования она была за пределами своего государства. Эрчел выразила желание сотрудничать со следствием и заявила, что даст все необходимые показания. Несмотря на это, известно, что она будет задержана в аэропорту сразу по возвращении в страну.
«Из-за учебы я нахожусь за границей уже около месяца. Вчера вечером, как и вы, я узнала из новостей в СМИ о данной ситуации. Чтобы прояснить это дело, я возвращаюсь в свою страну, сделаю необходимые заявления и дам показания. Я человек, который любит свою страну, доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — высказалась Ханде в личном блоге в запрещенной соцсети.
Напомним, сегодня стало известно, что Ханде Эрчел объявлена в розыск по делу о наркотиках.