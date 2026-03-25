Действие фильма развернется через четырнадцать лет после ухода Фродо. Хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, повторяя начало своего прежнего пути. А дочь Сэма, Эланор, попытается выяснить, почему война Кольца едва не была проиграна еще до ее начала.



Питер Джексон выступит в качестве продюсера проекта. Сценаристом «Теней прошлого» станет известный телеведущий и актер Стивен Колбер, известный как большой поклонник творчества Толкина, а также его сын Питер Макги и Филиппа Бойенс, ранее написавшая сценарии к трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит».