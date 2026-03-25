По «Властелину колец» снимут фильм о новых приключениях хоббитов

Продюсером ленты «Властелин колец: Тени прошлого» станет Питер Джексон
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Стало известно о начале работы над новым фильмом «Властелин колец: Тени прошлого», который станет официальным продолжением кинотрилогии Питера Джексона. Об этом сам режиссер сообщил в соцсетях.

В основу сюжета легли шесть глав из «Братства кольца» Дж. Р. Р. Толкина, не вошедшие в фильм Питера Джексона 2001 года.

Действие фильма развернется через четырнадцать лет после ухода Фродо. Хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин отправляются в путешествие, повторяя начало своего прежнего пути. А дочь Сэма, Эланор, попытается выяснить, почему война Кольца едва не была проиграна еще до ее начала.

Питер Джексон выступит в качестве продюсера проекта. Сценаристом «Теней прошлого» станет известный телеведущий и актер Стивен Колбер, известный как большой поклонник творчества Толкина, а также его сын Питер Макги и Филиппа Бойенс, ранее написавшая сценарии к трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит».

Примерная дата выхода картины в прокат пока неизвестна. Производством займется студия Warner Bros., которая в 2027 году выпустит еще один фильм из киновселенной — «Властелин колец: Охота за Голлумом».

Питер Джексон также отметил, что сценарий «Охоты за Голлумом» складывается удачно и, по его мнению, фильм получится действительно хорошим.

Известно, что в этой картине к своим ролям вернутся Иэн Маккелен, Элайджа Вуд и Энди Серкис, который выступает постановщиком, а к ним присоединятся Лео Вудалл, Аня Тейлор-Джой и Кейт Уинслет.