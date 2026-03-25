Актер Тихон Котрелев умер в 49 лет

Тихон Николаевич Котрелев родился 17 сентября 1976 года в Москве. Он вырос в творческой семье: отец — известный филолог-итальянист и историк Николай Котрелев, мать — художница. После окончания московской литературной гимназии № 67 Тихон поступил в РГГУ, а затем несколько лет работал журналистом (в том числе в «Известиях» и «Коммерсанте»). Позже он кардинально сменил профессию и в 2005 году окончил РАТИ-ГИТИС (курс Сергея Женовача). Сразу после института Котрелев стал актёром Театра «Студия театрального искусства». В кино он начал сниматься с 2005 года. Широкую известность получил благодаря ролям в популярных сериалах.