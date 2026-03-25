Netflix хочет зарегистрировать в РФ одноименный товарный знак

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявка была подана в Роспатент 23 марта 2026 года из США компанией Netflix, Inc. Товарный знак планируют зарегистрировать по четырем классам (№ 9, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции, включая фильмы.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен.
В 2022 году американский стриминговый сервис Netflix объявила об уходе с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.