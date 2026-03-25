Российская актриса обрадовалась ограничениям мобильной связи

Российская актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее радуют ограничения мобильной связи в Москве. Комментарий артистки приводит «Абзац».
Знаменитость отметила, что ее младшим детям идет на пользу отсутствие интернета. По словам актрисы, таким образом ее сын и дочь больше общаются, обращают внимание на архитектуру столицы по дороге в учебные заведения, видят людей вне виртуального пространства.
«Для меня кажется важным вернуть общение, чтобы они отложили телефон и стали друг с другом взаимодействовать», — поделилась артистка.
