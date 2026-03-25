Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов объяснил, как семья повлияла на его творчество

Юрий Стоянов признался, что его новый альбом создавался в разные периоды жизни, а ключевую роль в становлении сыграли мать и поддержка близких женщин, включая супругу и дочерей
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Юрий Стоянов, известный широкой публике как актер, представил музыкальный альбом «Селфи», включающий восемь авторских романсов. В марте он планирует исполнить их на творческом вечере. В беседе с KP.RU артист рассказал о любви, семье и своем отношении к жизни.

По его словам, песни создавались в разные периоды, поэтому отражают разнообразный жизненный опыт. Он отметил, что всегда умел говорить о чувствах и надеется, что его музыка будет близка слушательницам разных возрастов. Сам Стоянов подчеркнул, что постоянно общается с женщинами разных поколений — в семье у него жена и три дочери, благодаря чему он остается вовлеченным в темы, волнующие как молодежь, так и его ровесниц. Он добавил, что с молодыми обсуждает поиск себя, а с людьми своего возраста — более глубокие смыслы и воспоминания.

Юрий Стоянов, фото: пресс-служба
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба

Особое место в его жизни занимает мать. Артист признался, что вспоминает ее ежедневно и считает человеком, который во многом сформировал его характер. Он отметил, что именно она привила ему самоиронию и поддержала стремление стать актером, не мешая развитию его мечты. Стоянов также подчеркнул, что их отношения были наполнены искренней и взаимной любовью.

Говоря о супруге, артист отметил, что она играет важную роль в организации его жизни и работы, помогая выстраивать график так, чтобы он сохранял силы. При этом он признал, что сам склонен перегружать себя работой.

Ранее Юрий Стоянов заявил, что его карьера в большом кино началась только после переезда в Москву.