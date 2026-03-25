Юрий Стоянов объяснил, как семья повлияла на его творчество

Юрий Стоянов, известный широкой публике как актер, представил музыкальный альбом «Селфи», включающий восемь авторских романсов. В марте он планирует исполнить их на творческом вечере. В беседе с KP.RU артист рассказал о любви, семье и своем отношении к жизни.
По его словам, песни создавались в разные периоды, поэтому отражают разнообразный жизненный опыт. Он отметил, что всегда умел говорить о чувствах и надеется, что его музыка будет близка слушательницам разных возрастов. Сам Стоянов подчеркнул, что постоянно общается с женщинами разных поколений — в семье у него жена и три дочери, благодаря чему он остается вовлеченным в темы, волнующие как молодежь, так и его ровесниц. Он добавил, что с молодыми обсуждает поиск себя, а с людьми своего возраста — более глубокие смыслы и воспоминания.
Особое место в его жизни занимает мать. Артист признался, что вспоминает ее ежедневно и считает человеком, который во многом сформировал его характер. Он отметил, что именно она привила ему самоиронию и поддержала стремление стать актером, не мешая развитию его мечты. Стоянов также подчеркнул, что их отношения были наполнены искренней и взаимной любовью.
Говоря о супруге, артист отметил, что она играет важную роль в организации его жизни и работы, помогая выстраивать график так, чтобы он сохранял силы. При этом он признал, что сам склонен перегружать себя работой.
Ранее Юрий Стоянов заявил, что его карьера в большом кино началась только после переезда в Москву.