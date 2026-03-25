Фильм к 55-летию со дня рождения Анастасии Заворотнюк покажут 4 апреля

4 апреля Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. Заслуженной артистки РФ не стало 29 мая 2024 года. Она ушла после тяжелой и продолжительной болезни.
Документальный фильм «Счастье у обрыва», рассказывающий о судьбе актрисы, прославившейся после главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», покажут на Первом канале.
Создатели фильма проследят ее путь из Астрахани в Москву, куда она приехала ради мечты о сцене. Будущая звезда окончила школу-студию МХАТ и была принята в театр Олега Табакова. Народный артист России Авангард Леонтьев, на чьем курсе училась Заворотнюк, вспомнит, какой она приехала в Москву, как постигала азы профессии. Первый успех к молодой актрисе пришел после роли в спектакле «Бумбараш» театра Табакова. У Олега Палыча Анастасия сыграет более 20 ролей. А ее звездным часом станет выход сериала «Моя прекрасная няня» (2004−2008), где она сыграла главную героиню — Викторию. Эта работа мгновенно сделала Заворотнюк одной из самых узнаваемых актрис страны.
Но если на экране няня Вика излучала вечный оптимизм и для нее не существовало проблем, из-за которых стоило бы плакать, то в реальности актриса переживала непростые времена в личной жизни.
Счастливой ее сделала встреча с фигуристом Петром Чернышевым. В 2008 году они сыграли свадьбу. И обвенчались. Рождение дочери стало долгожданным событием. Эта красивая глава жизни Анастасии оборвалась на пике. Все планы перечеркнула болезнь. Она сражалась с ней вместе с близкими — мужем, мамой, старшими детьми. И друзьями. В фильме об Анастасии расскажут Татьяна Навка, Николай Цискаридзе, Илья Авербух, Татьяна Тарасова.
Супруг Петр часто вместе с дочерью посещает могилу Анастасии. Дочку Милу, которая уже пошла в школу, Петру помогает растить мама Анастасии Валентина Борисовна. А старшая дочь актрисы Анна в прошлом году родила сына.