Ченнинг Татум собирается написать любовный роман

Актер станет соавтором любовного романа писательницы Роксаны Гей
Источник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум, актер, продюсер, модель, танцор, решил пополнить свой послужной список еще и ролью писателя. Он готовится к выпуску любовного романа в соавторстве с Роксаной Гей.

Писательница рассказала в подкасте Service95, что их сотрудничество со звездой началось «самым нелепым образом»: «Однажды его спросил журналист, знает ли он о писательнице, которая влюблена в него и написала книгу под названием “Плохая феминистка”. А он ответил: “О, я не слышал об этом, но поищу информацию”. И он действительно узнал обо мне. А потом к нему обратились с предложением поработать над книжным проектом, и он такой: “Да, я с удовольствием, если смогу написать ее в соавторстве с Роксаной”».

Источник: Legion-Media.ru

Писательница призналась, что Ченнинг поразил ее своим подходом к совместной работе. Так, например, актер настоял на равном гонораре для обоих авторов. «Это правильный поступок», — отметила Роксана в недавней беседе с Vanity Fair.

Ранее Ченнинг Татум вышел на связь после тяжелой операции.